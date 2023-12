Bellaria Igea Marina. DAL VETRO ALLE BOTTIGLIE IN PLASTICA, DAI BOTTI ALLA REGOLAMENTAZIONE ACUSTICA: ECCO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE LA SERA DI CAPODANNO

In occasione del Capodanno, Bellaria Igea Marina organizza un grande evento lungo viale Paolo Guidi e vie limitrofe. Saranno adottate una serie di provvedimenti per garantire la sicurezza e la serenità durante la festa. Questi provvedimenti contribuiranno a creare un’atmosfera gioiosa e vivibile per tutti, compresi bambini e famiglie.

Per raggiungere questo obiettivo, dalle 20:00 del 31 dicembre alle 6:00 del 1° gennaio, sarà vietata la vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro lungo l’Isola dei Platani e nelle zone limitrofe. Sarà altrettanto vietato il consumo e l’abbandono di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luoghi pubblici. Inoltre, non sarà consentito l’accesso ai luoghi dell’evento con lattine, bottiglie di plastica chiuse e piene. Sarà vietato anche l’ingresso nel centro di Bellaria con petardi, materiale esplosivo e pirotecnico di qualsiasi tipo.

Si ricorda che, per l’intero territorio comunale, sarà concesso uno speciale orario per gli eventi, sia pubblici che privati, fino alle 3:00 del 1° gennaio. Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la tranquillità pubblica e un regolare svolgimento delle manifestazioni e attività dei locali pubblici, senza compromettere il divertimento.

“Il tutto è racchiuso in un’ordinanza sindacale che dispone quanto condiviso nel tavolo prefettizio dedicato, coordinato con i comuni a noi vicini”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. Il quale sottolinea poi l’importanza dei provvedimenti che riguardano vetro e botti in generale: “Divieti che vogliono essere funzionali allo svolgimento di una festa di Capodanno serena e tranquilla, meglio gestibile anche per gli stessi titolari delle attività del centro cittadino. Il provvedimento su petardi e fuochi artificiali vuole essere, in particolare, un gesto di attenzione verso tutti gli animali da affezione, con positivi risvolti, riteniamo, anche nell’ottica di una destinazione turistica, Bellaria Igea Marina, che intende consolidare una dimensione pet friendly.”

Ciò che non poteva essere formalizzato nell’ordinanza, ma che è invece l’aspetto più importante dietro a tutti i provvedimenti definiti per il 31 dicembre, è ciò che il primo cittadino racchiude nell’invito finale “ad essere presenti, a scendere nelle nostre piazze e nei nostri viali perché davvero questa sia la Festa di Capodanno di tutti, ma soprattutto dei cittadini di Bellaria Igea Marina: per vivere da comunità lo splendido evento messo in piedi grazie alla collaborazione con Fondazione Verdeblu e con il direttore artistico Andrea Prada, e salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.”