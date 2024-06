Bellaria Igea Marina. Distaccamento dei Vigili del Fuoco attivo già da metà giugno; tra luglio e agosto sarà operativo h24

Sarà presto aperto e attivo il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina, che trova spazio presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile in zona Bordonchio: un presidio strategico per la sicurezza dell’intero distretto che va dalla zona Nord della provincia di Rimini alle aree limitrofe della provincia di Forlì e Cesena.

Anche per la stagione 2024, grazie alla disponibilità e alla collaborazione maturata con il Corpo dei Vigili del Fuoco, le attività del distaccamento, in continuità con quanto avvenuto dal 2021, saranno estese al mese di giugno e non solo a partire da luglio. Le cinque unità impiegate a Bellaria Igea Marina saranno così operative da sabato 15 giugno a sabato 31 agosto, potendo contare, stabilmente di stanza presso la struttura, di due automezzi in dotazione, un’autopompaserbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina si propone quindi per l’estate 2024 quale rassicurante punto di riferimento per l’intero territorio, anche grazie alla già garantita apertura h24 nel mese nevralgico della stagione turistica, compreso tra il 22 luglio ed il 21 agosto. Prima e dopo – da metà giugno al 21 luglio, nonché dal 22 al 31 agosto – l’operatività sarà comunque assicurata nelle dodici ore diurne dalle 8.00 alle 20.00.

Si ricorda infine che, anche con l’apertura del locale distaccamento estivo, le richieste di soccorso tecnico urgente andranno comunque effettuate tramite il numero di emergenza 115, al quale risponderà la sala operativa della sede centrale di Rimini inviando in caso di necessità la squadra di Vigili del Fuoco più vicina disponibile.