Bellaria Igea Marina e Visit Romagna, protagoniste del 39° SITV Colmar: grande successo per le novità espositive, con “Piazza Italia”

La 39° edizione della Fiera del Turismo e Viaggi di Colmar si è conclusa lo scorso lunedì, dopo tre giornate fieristiche, che dal 9 al 11 novembre hanno intensamente impegnato Bellaria Igea Marina e Visit Romagna presso l’Expo di Colmar.

Grande soddisfazione registrata dagli Operatori turistici che hanno partecipato oltre che dal Sindaco Filippo Giorgetti – «Colmar è sempre una fiera in cui la città di Bellaria Igea Marina è una protagonista importantissima e questo viene riconosciuto e apprezzato! Le novità e gli accorgimenti espositivi di quest’anno come “Piazza Italia”, che ha ricreato un importante punto di raccolta del pubblico, grazie ad una scenografia tipicamente italiana, ha fatto sì che lo stand diventasse il luogo più visitato e vissuto di questo 39° SITV. Molto positivo anche il riconoscimento Istituzionale tra le città di Bellaria Igea Marina e Colmar, che si è espresso nel nostro incontro con il Sindaco Éric Straumann ed il Direttore del SITV Cristophe Crupi; ciò va a rafforzare la vicinanza tra le nostre realtà dando una notevole visibilità alla nostra destinazione turistica. Bellaria Igea Marina dunque può ragionevolmente definirsi come luogo delle vacanze dell’Alsazia e limitrofi territori; un sentito ringraziamento va dunque anche ai nostri Operatori turistici sempre pronti e capaci di promuovere nel migliore dei modi la Romagna e Bellaria Igea Marina.»

L’area espositiva di Bellaria Igea Marina e Visit Romagna ampia 500mq, ha catalizzato il pubblico grazie alla scenografica disposizione degli stand promo commerciali affacciati direttamente sul piazzale denominato “Piazza Italia”, sempre animato con gli spettacoli folkloristici dei ballerini – sciucaren di “Rimini Dance Company” e le musiche del Maestro Alberto Salimbeni accompagnate dalla voce di Chiara Stella Bartoletti. I visitatori hanno potuto apprezzare l’ospitalità e spirito tipicamente romagnolo, scoprendo le offerte turistiche presentate dagli espositori ed anche gustando le specialità culinarie seduti ai tavolini di “Piazza Italia” o presso l’area del Ristorante Italiano, sempre particolarmente apprezzata. Quest’ultimo riconferma il suo successo registrando sulle 1000 presenze nelle tre giornate: lo Chef Marco Rossi ha cucinato 120kg di lasagne, 100 di pesce fritto, 42 kg di pasta asciutta, 60 prosciutti e 50kg di stracchino con piadina e rucola e tanto altro. Affollatissimo anche lo stand di Pizza-Piadina e Gelato Italiano oltre al bar, per un ammontare di circa 50 kg di pizza al taglio e 40kg di gelato.

Per gli amici da casa, l’esperienza fieristica del SITV è stata trasmessa sui social di Bellaria Igea Marina attraverso reel e dirette streaming, condotte da Barbara Semeraro insieme alla quale si è potuto virtualmente visitare lo Stand di Bellaria Igea Marina e Visit Romagna.

Conclude Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu «L’edizione di Colmar 2024, la ricorderemo sicuramente per gli ottimi risultati avuti quest’anno, superiori alla media! Sicuramente ha tanto contribuito l’innovazione dello stand, creando “Piazza Italia” che è stata un vero e proprio punto di incontro per i visitatori della Fiera, portando così ancora più presenze allo stand di Bellaria Igea Marina e di conseguenza si è creato più indotto sia per gli aspetti della ristorazione ed anche per la promozione turistica delle nostre attività ricettive. Non ci fermeremo qui, infatti abbiamo già studiato con il Direttore della Fiera altri piccoli accorgimenti e novità per il prossimo anno, perché la forza di Bellaria Igea Marina non si ferma mai e guarda sempre avanti.»