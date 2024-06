Bellaria Igea Marina. Energy Weekend: nasce un nuovo prodotto turistico dall’accordo tra Fondazione Verdeblu e Mito Club

Nell’estate 2024 a Bellaria Igea Marina nasce un nuovo format, l’Energy Weekend nato dalla collaborazione tra il Mito Club ed Energy Boat, la discoteca del sabato pomeriggio organizzata da Fondazione Verdeblu, a bordo della motonave Super Tayfun. L’ormai consolidato evento estivo del sabato pomeriggio, quest’anno partirà dal 6 luglio ed andrà avanti fino al 31 agosto, continuerà a portare musica e divertimento lungo la costa di Bellaria Igea Marina, con aperitivi itineranti e dj set a bordo della motonave del Capitano Stefano Casali; la novità del 2024 è l’unione con il Mito Club.

Un accordo nato da due realtà vocate al settore della musica ed intrattenimento, con lo scopo di creare un nuovo prodotto che gli operatori turistici del territorio potranno spendere, rivolgendosi a tutti coloro che amano divertirsi in pista. Il party targato “Energy Boat” con tutto il suo staff artistico, per l’estate 2024, non si limiterà a far divertire l’intera spiaggia di Bellaria Igea Marina ma si trasferirà al venerdì sera presso il Mito Club. Gli appuntamenti saranno quindi promossi a bordo del Super Tayfun e viceversa al Mito Club verranno ricordate tutte le date dell’Energy Boat, per offrire agli amanti della movida tante occasioni di divertimento in pista ed in barca: dal mare alla discoteca, l’estate 2024 a Bellaria Igea Marina si prospetta ricca di appuntamenti!

«L’intento è quello di offrire una diversificazione dell’offerta, rispetto ai classici prodotti» – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu – «il nostro staff darà supporto a chi vuole proporre il pacchetto “Energy Weekend” gestendo la vendita della partecipazione ai 2 eventi, con sconti riservati ai gruppi numerosi. Invito gli operatori economici di ogni settore, ad approfittare di questo servizio».

Fondazione Verdeblu