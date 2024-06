Bellaria Igea Marina. Era professore universitario di Biologia Molecolare e si chiamava Daniele Di Marino il 42enne deceduto sul lungomare la notte tra sabato e domenica scorsi

Daniele Di Marino, professore universitario di Biologia Molecolare all’Università Politecnica delle Marche, è il nome del 42enne morto sul lungomare di Bellaria nella notte tra sabato e domenica scorsi. Originario di Como, Di Marino era anche un volontario della Croce Rossa locale, che lo ha ricordato con affetto sui social media.

La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. Le analisi tossicologiche sono in corso per ottenere risposte. Di Marino, in vacanza a Torre Pedrera con la sua compagna, ha trascorso la serata in un locale di Bellaria prima di perdere i sensi sul lungomare. Gli operatori del 118 hanno tentato invano di rianimarlo.