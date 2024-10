Bellaria Igea Marina. Eventi di Natale e Capodanno, lunedì al Palazzo del Turismo la presentazione

Lunedì 7 ottobre, alle ore 18.00 presso il Palazzo del Turismo, sarà presentato il palinsesto di eventi programmato da Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu per il Natale 2024 e il Capodanno 2025.

“Un incontro aperto a tutta la cittadinanza, che invitiamo a partecipare con particolare riferimento al mondo associativo, alle associazioni di categoria ed ai singoli operatori turistici e commerciali. Una presentazione che vedrà illustrare il claim scelto quest’anno, i contenuti salienti e gli appuntamenti clou del cartellone, per un appuntamento organizzato a inizio autunno proprio per consentire un’adeguata promozione e la programmazione di tutte le attività accessorie in vista delle festività di fine anno”: così introduce l’incontro di lunedì l’Assessore al Turismo Milena Casali. Assessore che interverrà al Palazzo del Turismo insieme al Sindaco Filippo Giorgetti, al Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e al Direttore artistico della programmazione natalizia Andrea Prada.

Comune di Bellaria Igea Marina