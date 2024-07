Bellaria Igea Marina. Ex consigliere aggredito e rapinato: posta sui social il video dell’aggressione e chiede aiuto per l’identificazione dei responsabili

E’ stato strappato con violenza dall’abitacolo, gettato a terra e picchiato da due uomini. La vittima di questa brutale rapina, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso nel parcheggio di via dei Mille a Igea Marina, è Alessandro Zavatta, 45 anni, ex consigliere del Comune di Bellaria Igea Marina, attualmente proprietario della Luxor Print e socio del Beky Bay. Il suo post sui social:

“… questo è il video della mia aggressione e rapina avvenuta venerdì notte, ripreso dalle telecamere di sicurezza del parcheggio, purtroppo la qualità non è massima. Chiedo in ogni caso a chiunque pensa di poter riconoscere l’auto o uno dei malviventi un aiuto per assicurarli alla giustizia, contattando i carabinieri di Bellaria Igea marina. … dai primi tentativi di ricostruzione è certo che abbiano percorso via nino Bixio fino all’incrocio con via Castellabate. Sul lampione in strada c’è una telecamera 360° del Comune che forse avrebbe potuto riprendere la targa però, purtroppo, pare non fosse funzionante… quindi, nella disperazione, provo a chiedere aiuto per individuare i colpevoli… grazie…”