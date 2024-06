Bellaria Igea Marina. Fumo e fiamme dal cofano di un’auto su via Ravenna, danni al veicolo e solo un grande spavento per la conducente

Attimi di paura per un’automobilista di Cesenatico quando intorno alle 13.00 di oggi si è vista in pericolo nella sua auto, una Fiat Marea station wagon. L’auto infatti ha preso fuoco mentre era in movimento su via Ravenna a Bellaria Igea Marina. La donna ha visto fumo e fiamme fuoriuscire dal cofano mentre si trovava all’altezza del civico 231. Fortunatamente è riuscita a fermarsi e scendere dall’auto in tempo, mentre sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e la polizia municipale. Nonostante l’incendio abbia causato gravi danni al veicolo, la conducente ha subito solo un grande spavento e nessuna lesione grave.