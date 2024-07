Bellaria Igea Marina. Furto nell’abitazione dei genitori del calciatore Mattia Zaccagni. Derubati anche due anni fa

Dopo il recente furto nella loro abitazione romana la famiglia Zaccagni subisce ancora: i ladri hanno infatti colpito anche la casa dei genitori del calciatore della Lazio a Bellaria Igea Marina. Tre individui con il volto coperto sono stati avvistati mentre fuggivano a bordo di un’auto guidata da un complice. I malviventi sono riusciti a entrare forzando una finestra e hanno sottratto del denaro dalla cassaforte, fuggendo rapidamente non appena è scattato l’allarme. Il valore del bottino è stato stimato in alcune migliaia di euro. È importante sottolineare che la casa era già stata derubata due anni fa. Mattia Zaccagni, attualmente in ritiro con la Lazio, è stato informato dell’incidente dal padre Fabio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.