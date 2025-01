Bellaria Igea Marina. Gestione delle acque e sicurezza del porto: lavori per oltre 150.000 euro in largo Montello

Sarà completato nei prossimi giorni il corposo intervento di manutenzione straordinaria che interessa l’impianto di pompaggio in largo Montello. Lavori che guardano alla sicurezza di tutta la zona del porto canale, grazie ai quali questo snodo nevralgico nello smaltimento delle acque meteoriche sarà dotato di tubazioni in acciaio più performanti e nuove valvole clapet, fondamentali per la gestione del flusso d’acqua: per un volume economico totale messo in campo dall’Amministrazione di oltre 150.000 euro.