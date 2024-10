Bellaria Igea Marina. Ieri l’incontro tra la Dott.ssa Cassone, Prefetto di Rimini, ed il Sindaco Giorgetti

Nella giornata di ieri, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la gradita visita di Giuseppina Cassone, che durante l’estate ha assunto ufficialmente l’incarico di nuovo Prefetto di Rimini. Un incontro avvenuto in un clima cordiale e costruttivo, nel contesto del quale il primo cittadino ha rivolto alla Dott.ssa Cassone un augurio di buon lavoro ed il proprio benvenuto sul territorio a nome della comunità di Bellaria Igea Marina tutta; colloquio a margine del quale il neo Prefetto di Rimini si è cortesemente intrattenuta, a un tavolo di natura più allargata, con la Giunta al completo insieme a una rappresentanza del Consiglio Comunale.

“E’ stata l’occasione per una prima conoscenza reciproca”, le parole del Sindaco, “nella quale rappresentare alla Dott.ssa Cassone alcune delle peculiarità del nostro tessuto cittadino, rinnovandole altresì piena disponibilità per proseguire la produttiva collaborazione costruita negli anni tra Prefettura di Rimini e Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina. Un percorso a cui, durante il suo anno e mezzo di incarico, ha contribuito la Dott.ssa Maria Rosa Padovano, che vorrei ringraziare a nome della città“, conclude Giorgetti, “rivolgendole i migliori auguri per la nuova prestigiosa sfida professionale.”

Comune di Bellaria Igea Marina