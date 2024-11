Bellaria Igea Marina. Il Sindaco Filippo Giorgetti: “Una condanna senza se, senza ma, senza attenuanti”. Nota in merito al grave episodio di violenza e vandalismo in un pubblico esercizio

“La mia è una condanna senza se e senza ma, senza attenuanti. Quanto avvenuto è ancor più grave nella misura in cui, pur nel rispetto delle verifiche in atto, pare evidente siano coinvolti ragazzi giovanissimi e mossi da motivi inaccettabili: perché non è di sport che parliamo, e nemmeno di tifo. Lo sport non è questo: è confronto, crescita, incontro, sfida con se stessi e con i propri limiti, è competizione leale con l’avversario. E’ sudore e a volte lacrime, sul filo sottile che separa una vittoria da una sconfitta. La fede sportiva non contempla il suo contrario, ossia l’odio, e la nostra è e vuole essere una comunità in cui non c’è e mai ci saranno tolleranza o indulgenza verso episodi come questo. Aggiungo che i nostri sistemi di targa system e videosorveglianza sono già stati messi a disposizione delle indagini per rintracciare i responsabili.” Queste le parole del Sindaco Filippo Giorgetti che, esprimendo solidarietà nei confronti dei gestori, interviene circa il grave episodio di violenza e vandalismo avvenuto gli scorsi giorni in un pubblico esercizio di Bellaria Igea Marina.

