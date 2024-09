Bellaria Igea Marina. Inaugurazione nuovo Sportello d’ascolto del Centro Antiviolenza: numerose le autorità presenti

Si è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo Sportello d’ascolto del Centro Antiviolenza che trova spazio in piazza Falcone e Borsellino a Bellaria Igea Marina: un servizio chiave in tema di sostegno alla fragilità e lotta alla violenza di genere, prezioso anche in ottica di consulenza e orientamento. A fare gli onori di casa, il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli, per una cerimonia che ha visto la partecipazione numerosa di autorità militari, politiche e civili. Tra queste, Elisabetta Melotti, Procuratrice Capo di Rimini, il Sostituto Procuratore Davide Ercolani, il Questore di Rimini Olimpia Abbate, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Rimini Giuseppe Mario Puzzo, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rimini, Cap. Mariachiara Soldano, il Col. Alessandro Coscarelli, Comandante della Guardia di Finanza di Rimini, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Col. Emiliano Rampini, i comandanti locali delle Forze dell’Ordine e il Capo di Gabinetto per la Sicurezza Antonio Amato, il Presidente del Distretto socio sanitario di Rimini Kristian Gianfreda, Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Rimini e Roberta Calderisi, Presidente di dell’associazione Rompi il Silenzio.

Comune di Bellaria Igea Marina