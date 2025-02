Bellaria Igea Marina. Iniziative firmate Centro Giovani KAS8: Un nuovo doposcuola, un corso di scrittura poetica e l’evento in programma venerdì 28 febbraio

C’è tempo fino a sabato 15 febbraio, per le pre-iscrizionio legate a “Campus Kas8”: il nuovo doposcuola con cui il Centro Giovani intende offrire ai ragazzi un supporto nello svolgimento dei compiti, permettendo loro di trascorrere in compagnia un tempo arricchente in cui poter sperimentare varie attività. A partire da questo mese e fino a maggio, il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, i partecipanti potranno contare sull’aiuto di esperti in molte discipline e saranno coinvolti in attività di gioco finalizzate allo sviluppo di skill utili per la crescita. Il modulo pre-iscrizione è disponibile al link shorturl.at/juj5Q ; info: centrogiovanikas8@apg23.org | 349.8784849.

Si sottolinea inoltre una seconda iniziativa, al via in questo caso dal mese di marzo, ossia il corso di scrittura poetica che la struttura di via Ravenna dedicherà ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Un totale di sette incontri, a cura di Veronica Bugli, che vedranno la presenza di esperti pronti a guidare i partecipanti nell’apprendimento di tecniche e trucchi, in vista della realizzazione di un murales conclusivo con Pixa. Info e iscrizioni: 338.2012971 | 0541.343940.

Si segnala infine l’evento culturale gratuito organizzato presso il Centro Giovani Kas8 per venerdì 28 febbraio. Alle 21.00, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro che avrà come protagonista Luca Bartolomei, il quale presenterà il libro “Pensieri in cammino”. Moderato da Tommaso Mazzuca, l’appuntamento sarà occasione per riflettere su cultura, sport e risorse sociali. E’ richiesta la prenotazione contattando il 349.8784849.