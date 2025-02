Bellaria Igea Marina. La salute vicina ai cittadini: Un Consiglio Comunale aperto dedicato a nuova casa di comunità e servizi socio sanitari

“La salute vicina ai cittadini: i nuovi servizi alla comunità”: questo il ‘titolo’ che accompagna il Consiglio Comunale convocato giovedì 13 febbraio. Un’occasione speciale, per una seduta in forma aperta e monotematica, in cui sul tavolo vi saranno i prossimi sviluppi che interessano i servizi socio sanitari a Bellaria Igea Marina.

La prima convocazione è prevista per le ore 18.15, per un Consiglio Comunale organizzato in stretta collaborazione con l’Ausl Romagna. Nel dettaglio, saranno due i punti all’ordine del giorno. Il primo, di natura tecnica, è la ratifica di una variante urbanistica che si lega ai lavori di costruzione della nuova Casa di Comunità di Bellaria Igea Marina, il cui cantiere procede e che vedrà la nuova struttura in funzione a partire dal 2026. Il secondo tema sul tavolo, a cui si lega la natura aperta del Consiglio Comunale di giovedì, sarà proprio un’illustrazione dettagliata dei positivi sviluppi, in tema di servizi alla persona, che la Casa di Comunità porterà per i cittadini di Bellaria Igea Marina; un contesto, non di meno, in cui verrà presentato il progetto, attivo sin da subito, che riguarda l’’infermiere di famiglia e di comunità’.

La cittadinanza, che è invitata a partecipare numerosa, avrà modo di confrontarsi su questi temi con gli autorevoli relatori presenti insieme alla Giunta e ai membri Consiglio Comunale, a partire dal Direttore del Distretto Ausl di Rimini Mirco Tamagnini. Insieme a lui, relazioneranno Enrico Sabatini, Direttore Attività Tecniche Ausl Rimini, Antonella Dappozzo, Direttrice U.O. Cure Primarie Ausl Rimini e Cristina Fabbri, Direttrice Direzione Infermieristica e Tecnica Ausl Rimini.

