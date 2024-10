Bellaria Igea Marina. L’Amministrazione Comunale esprime la sua vicinanza alle famiglie colpite dall’alluvione

L’Amministrazione Comunale è vicina a tutte le famiglie che hanno subito danni causati dai fenomeni alluvionali di questi giorni. Invitiamo i concittadini che loro malgrado devono occuparsi dello smaltimento del materiale alluvionato, a contattare Hera, la quale gestisce la raccolta di tale rifiuto previa richiesta al numero verde 800999500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, e il sabato dalle 8 alle 18. A seguito della telefonata, che è gratuita sia da fisso che da cellulare, gli utenti saranno richiamati dal gestore, per prendere accordi e procedere al ritiro del materiale in tempi più ristretti, entro 48 ore. A tal fine, può essere utile apporre in prossimità del materiale da ritirare, un cartello con scritto “per Hera”.