Bellaria Igea Marina. Morte di Abderrahman Hamdane: le indagini dei Carabinieri continuano

Le indagini dei Carabinieri sulla morte di Abderrahman Hamdane, un 48enne originario del Maghreb, continuano dopo il ritrovamento del suo corpo nelle acque del fiume Uso, tra Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli.

Hamdane era stato visto l’ultima volta dai suoi familiari, che lo ospitavano in una casa situata nelle vicinanze del luogo in cui è stata scoperta la salma. Due giorni prima del ritrovamento, precisamente domenica 27 ottobre, l’uomo aveva pranzato con i suoi parenti prima di allontanarsi per una passeggiata. La sera successiva, preoccupati per la sua assenza, i familiari hanno contattato le forze dell’ordine.

Il 48enne era regolarmente residente in Italia e stava per firmare un contratto come bracciante agricolo. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze del decesso.