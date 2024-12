Bellaria Igea Marina. Operazione congiunta con i carabinieri: In due colonie di Igea, trovati sei occupanti abusivi

Durante la mattinata di oggi, la Polizia Locale, congiuntamente e di concerto con la locale Stazione dei Carabinieri, è intervenuta presso alcune colonie dismesse di Bellaria Igea Marina: rinvenendo e assicurando all’autorità giudiziaria sei persone, di varie nazionalità straniere e tutte con precedenti, le quali avevano occupato abusivamente i locali di due distinte strutture.

“Un servizio organizzato insieme all’Arma dei Carabinieri, con cui abbiamo recepito diverse segnalazioni di cittadini circa possibili bivacchi e accampamenti di fortuna in alcune colonie. Non di meno, un segnale di presenza, un’azione mirata e forte, volta a prevenire episodi isolati spiacevoli in sé e che rischiano di condizionare in negativo la percezione dei cittadini circa la sicurezza del territorio: che è invece presidiato e su cui l’attenzione è alta, sempre e anche a fini di prevenzione oltre che repressivi”, spiega il funzionario Capo di Gabinetto Antonio Amato.

Come detto, l’operazione odierna ha riguardato più strutture, portando alla luce in due di esse il giaciglio abusivo e di fortuna di sei distinti soggetti, tutti uomini. Immediatamente, sono state informate anche le due proprietà delle colonie interessate, che subito si sono adoperate per rinforzare e chiudere gli accessi alle stesse, al fine di scongiurare nuovi episodi analoghi. “Un interessamento tempestivo che merita di essere sottolineato, come è opportuno evidenziare l’efficacia e la rapidità con cui le unità della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti, cogliendo di fatto in flagranza gli occupanti delle colonie: a tutti loro, un plauso e il ringraziamento a nome della comunità di Bellaria Igea Marina”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti.