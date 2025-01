Bellaria Igea Marina. “Parliamone insieme”, ripartono gli incontri di confronto con la cittadinanza

“Parliamone insieme”, questo il titolo del ciclo di appuntamenti rivolti alla cittadinanza programmato dall’Amministrazione Comunale per la fine di questo mese, il primo dei quali fissato per le 20.30 di mercoledì prossimo al Centro culturale Vittorio Belli, in piazzale Santa Margherita.

“Si tratta di incontri pubblici aperti a tutti, che si terranno in varie zone della città e con i quali diamo continuità a quelle occasioni di ascolto e di confronto pubblico che periodicamente hanno contraddistinto anche la passata legislatura”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. “Un approccio che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare”, sottolinea, “dando vita a incontri partecipati e costruttivi. Ora riprendiamo, invitando la cittadinanza partecipare numerosa, cogliendo così l’occasione per conoscere le principali opere in corso, gli interventi strategici che interessano il territorio, nonché alcuni servizi di prossima attivazione preziosi per la nostra comunità.” Tra questi, vi è anche il ‘Progetto di Controllo del Vicinato’, che consentirà ai cittadini di Bellaria Igea Marina di prendere parte attivamente all’osservazione del territorio, in ottica di prevenzione nell’ambito della sicurezza urbana; un progetto annunciato dall’Amministrazione a fine 2024, ora pronto a partire ed i cui dettagli verranno illustrati durante gli incontri pubblici.

Quattro le date fissate, con la prima in programma, come detto, mercoledì 22 gennaio. Il secondo incontro si svolgerà il giorno dopo presso il Gran Bar in viale Paolo Guidi, mentre il terzo andrà in scena martedì 28 gennaio al Bar 18 di via Fratelli Cervi; chiuderà il ciclo di appuntamenti, che avranno tutti inizio alle 20.30, la serata in programma giovedì 30 gennaio presso il Bar Belverde in piazza Falcone e Borsellino.

Comune di Bellaria Igea Marina