Bellaria Igea Marina. Pitbull aggredisce un barboncino e lo uccide, ferita anche la proprietaria. Si indaga sulle responsabilità del tragico episodio

Tragico incidente ieri pomeriggio all’Isola dei Platani ieri a Bellaria. Un pitbull è riuscito a fuggire da un recinto di una casa e ha attaccato un barboncino che passeggiava per la strada. Nonostante i tentativi disperati dei proprietari del piccolo cane, una coppia di coniugi di Cervia, e di altri passanti per fermare l’aggressione, il pitbull ha purtroppo ucciso il cane.

La proprietaria del barboncino è rimasta ferita nel tentativo di salvare il proprio animale. Solo dopo un po’ di tempo i padroni del pitbull sono arrivati sul posto. Il triste episodio è avvenuto durante una fiera locale che ospitava numerosi stand con prodotti locali, il che ha attirato l’attenzione di tante persone, molte indignate per l’accaduto.

La Polizia Locale è intervenuta per calmare la rabbia della folla e ha registrato la denuncia presentata dalla coppia di coniugi. Attualmente è in corso un’indagine per determinare le responsabilità di quanto è successo.