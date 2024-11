Bellaria Igea Marina. Prevenire situazioni di pericolo, aumentare autostima e senso di sicurezza: Ecco il corso di difesa personale pensato per le donne

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni finalizzate al contrasto della violenza di genere ed in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – che si celebra il 25 novembre – organizza e promuove un corso gratuito di difesa personale espressamente al femminile: tenuto da personale qualificato della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, avrà inizio mercoledì 20 novembre.

Le lezioni saranno condotte, in particolare, da Antonio Amato, istruttore di kick boxing e personal trainer della Federazione Italiana Fitness, e Marco Muccioli, istruttore di boxe e personal trainer. Un’iniziativa completamente gratuita per tutte le partecipanti, rivolta alle donne maggiorenni residenti nella città di Panzini, nonché a tutte le dipendenti e collaboratrici del Comune di Bellaria Igea Marina.

Quella di mercoledì sarà la prima di otto lezioni, ognuna della durata di un’ora e mezza, che si svolgeranno dalle 21.00 alle 22.30 presso i locali del Centro Sociale “Alta Marea”, in via Carducci 30; un totale di 12 ore, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione, distribuite nelle serate del mercoledì e del venerdì, con appuntamento conclusivo previsto il 13 dicembre. Le iscrizioni resteranno aperte sino a lunedì 18 novembre, e per partecipare o avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0541.343779 e 0541.343719, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Precisando che per prendere parte alle lezioni è necessario il certificato medico per lo svolgimento dell’attività fisica non agonistica, si sottolinea altresì che il numero massimo delle iscritte è ora fissato a 14/16: qualora le iscrizioni superassero tale numero, l’Amministrazione si riserverà di programmare ulteriori edizioni del corso.

“L’iniziativa nasce dalla volontà, condivisa con il Comando di Polizia Locale, non solo di offrire alle donne gli strumenti per prevenire o uscire indenni da situazioni di pericolo, ma anche di aumentarne il senso di sicurezza, convinzione e autostima”, spiega l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli. “Ringrazio quindi sin da ora“, continua, “coloro che si sono messi a disposizione, a partire dal Dott. Amato, per la riuscita di un progetto che dà continuità alle nostre politiche di sostegno alla fragilità, di inclusione e di tutela di genere. Penso anche a quello sportello antiviolenza attivato di recente in piazza Falcone e Borsellino in collaborazione con l’associazione Rompi il Silenzio, già importante punto di riferimento per le cittadine che si sentano minacciate o subiscano qualsiasi forma di aggressione.”

