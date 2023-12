Bellaria Igea Marina. RIFORMA DELLO SPORT: SABATO MATTINA UN CONVEGNO DEDICATO

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Panathlon International, ha organizzato per sabato 30 dicembre, alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Comunale – piazza del Popolo, 1 – il convegno “La Riforma dello Sport”.

Come suggerito dal titolo, l’appuntamento “vuole essere una preziosa occasione per illustrare e capire meglio la nuova disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto importanti novità per tutto il comparto, soprattutto quello dilettantistico, a livello fiscale, tributario e contrattuale”, spiega l’Assessore allo Sport Bruno Galli, che sarà presente sabato insieme al Sindaco Filippo Giorgetti. “Particolare attenzione sarà posta”, continua l’Assessore, “ad esempio sulla figura del lavoratore in ambito sportivo e sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti. L’invito alle nostre società, alle realtà sportive di Bellaria Igea Marina e a tutti i portatori di interesse in materia, è quindi quello di partecipare numerosi a questo incontro di natura informativa e divulgativa, che sarà anche occasione per aggiornarli circa la ‘Festa dello Sport’ che, il prossimo febbraio, li vedrà protagonisti.”

Il convegno di sabato, dopo i saluti istituzionali, sarà aperto dall’intervento del Prof. Fabio Fraternali, docente in Diritto delle Società Sportive all’Università di Bologna; seguiranno poi le relazioni dell’Avv. Fabio Falcone, tributarista, del notaio Dott. Pietro Fabbrani e del Presidente dei Consulenti del Lavoro di Rimini, Dott. Alessandro Corbelli. La partecipazione al convegno è gratuita.