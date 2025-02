Bellaria Igea Marina. Rinnovamento nella tradizione, ecco la Fiera di Sant’Apollonia 2025

Sabato 8 e domenica 9 febbraio; si replicherà poi il 15 e 16 febbraio per festeggiare il San Valentino.

La città di Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere l’attesa Fiera di Sant’Apollonia: in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio (il giorno della Patrona), la manifestazione porta per la prima volta la firma della società di organizzazione Eventi l’Accento S.r.l., che si è aggiudicata il bando per la gestione delle fiere cittadine nel biennio 2025-2026.

Tante le novità, per una kermesse che intende offrire intrattenimento, svago e momenti di interesse a tutte le fasce d’età. L’inaugurazione ufficiale è prevista per questo sabato alle ore 10.00, quando apriranno tutti gli stand e le aree fieristiche che animeranno il centro città, viale Paolo Guidi e le vie limitrofe. Tra le principali attrazioni, spicca la tradizionale Osteria d’la Pulogna in piazza Don Minzoni, gestita dalle locali associazioni Banca del Tempo e Pro Loco Bellaria Igea Marina insieme agli Scout: sotto un grande tendone, accoglierà i visitatori dalle 12.00 alle 21.00, sia sabato che domenica, proponendo le tipiche ricette del territorio. L’offerta gastronomica sarà arricchita da un’area street food in piazza Matteotti, dove dalle 17.00 alle 22.00 di entrambe le giornate si svolgerà il ‘Flottageddon per Sant’Apollonia’, con dj set, toro meccanico, giochi e delizie per tutti i palati. La manifestazione, come nella migliore tradizione, ospiterà numerosi espositori e allestimenti promossi dalle associazioni del territorio, offrendo ai visitatori un’ampia possibilità di shopping e intrattenimento, tra bancarelle, stand espositivi e iniziative culturali; tra queste, la mostra collettiva di pittura e fotografia allestita dall’associazione Bell’Arte presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini: visitabile gratuitamente sabato dalle 15.00 (orario di inaugurazione) alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Tra le novità di quest’anno, il ‘Borgo Magico’ a tema Harry Potter, allestito in via Perugia insieme all’Esposizione Mercato dei Ricordi, aperta nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica; un’attrazione che permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera magica del celebre mondo creato da J.K. Rowling. Un appuntamento da non perdere sarà poi quello di domenica pomeriggio alle 16.30, quando presso la tensostruttura di piazza Don Minzioni l’Uva Grisa presenterà ‘Storie e Canti dei Pescatori di Bellaria Igea Marina’, con le letture di Angela Leardini e Giorgia Nespoli. A seguire, la serata proseguirà con la ‘Maruscheda’, festa su prenotazione i cui partecipanti saranno invitati a portare il proprio vino, in un’atmosfera di condivisione e tradizione.

Per i giovanissimi e per tutti gli amanti del divertimento, non mancherà il Luna Park in piazza del Popolo, attivo dal 7 al 16 febbraio, con aperture serali speciali fino alle 23.00 programmate per sabato 8 e sabato 15 febbraio; previste inoltre giornate promozionali dedicate ai bambini residenti a Bellaria Igea Marina, il 7 e 13 febbraio.

“Un grande ringraziamento a L’Accento e a tutti coloro, penso in particolare al mondo associativo di Bellaria Igea Marina, i quali stanno lavorando intensamente per offrire alla città e ai suoi ospiti una grande Fiera di Sant’Apollonia 2025, appuntamento consolidato a cui tutta la comunità è legata, ed al quale abbiamo voluto dare una ventata di freschezza nel rispetto della sua identità e tradizione. Ricordando sin da ora l’appuntamento del weekend successivo, quella Festa di San Valentino in cui non mancheranno nuove sorprese, a partire dall’evento, pensato soprattutto per i giovani, dal titolo Ageless Music Party, che dal tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio animerà il cuore commerciale di Bellaria con i dj set firmati Giorgio Paganini, Ramiro Astolfi e Valentina Gori”, le parole dell’Assessore alle Attività Economiche Milena Casali.

“Siamo onorati di poter organizzare un evento così significativo per la comunità di Bellaria Igea Marina“, dichiara Alberto Tura, Amministratore Unico de L’Accento s.r.l. “Il nostro obiettivo è valorizzare le tradizioni locali introducendo al contempo elementi di novità che possano attrarre visitatori di tutte le età. La Fiera di Sant’Apollonia rappresenta un momento importante di aggregazione e celebrazione della cultura locale, e ci impegneremo al massimo per garantire una piacevole esperienza a tutti gli oltre 100 espositori già accreditati ed il pubblico che deciderà di venire a farci visita in questo fine settimana.”

Viabilità: due weekend di parcheggi gratuiti.

Al fine di garantire il migliore svolgimento delle manifestazioni, anche in previsione della notevole partecipazione di visitatori provenienti dalle località vicine, saranno in vigore per la Fiera di Sant’Apollonia e quella di San Valentino una serie di modifiche temporanee alla viabilità. In via straordinaria e con l’obiettivo di incentivare la frequentazione della città durante i giorni di festa, anche nelle giornate di sabato 8 e sabato 15 febbraio (oltre che le domeniche), l’Amministrazione ha anzitutto previsto che tutte le aree di parcheggio del territorio comunale saranno fruibili gratuitamente, compresi gli stalli normalmente soggetti a parcometro. Tra gli altri provvedimenti principali, il divieto di sosta permanente e la preclusione totale al traffico, eccetto mezzi autorizzati, nelle intere giornate dell’8, 9, 15 e 16 febbraio, che interesserà le zone in cui si snoderanno allestimenti e stand: viale Paolo Guidi nel tratto da piazza Matteotti a piazzale Gramsci, via Pascoli nel tratto da via Metauro a via Pavese, via Pavese nel tratto da via Pascoli a via Don Milani, via Don Dilani da via Pavese a via De Gasperi, piazza Matteotti, piazza Don Minzoni, via Mar Jonio nel tratto da piazza Matteotti a piazza Di Vittorio, via Torre da piazza Matteotti a via Conca, via Perugia nel tratto da via Elios Mauro a piazzale Gramsci. Da sottolineare anche il divieto di transito e di sosta che sarà in vigore sino a lunedì 17 febbraio compreso nel parcheggio di piazza del Popolo, di fronte alla residenza comunale, al fine di consentire lo svolgimento e poi il disallestimento del Luna Park. Infine, si segnala che sulla scorta dei positivi riscontri delle scorse settimane, è stato confermato per tutto il 2025 il senso unico di marcia nella direzione Sud-Nord, nonché divieto di transito in quella Nord-Sud, nel tratto compreso tra via Properzio e via Pertini di viale Pinzon; un provvedimento inizialmente pensato per le festività di fine anno e solitamente istituito per il periodo estivo, che sarà quindi in vigore sino a fine anno.