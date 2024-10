Bellaria Igea Marina. Rinvenuto il corpo di un uomo nel torrente Uso: indagini in corso

Oggi, poco dopo le 15, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 48 anni di origine marocchina nel torrente Uso, in un’area tra Bellaria e San Mauro Pascoli. La scoperta è avvenuta da parte di alcuni operai addetti allo sfalcio lungo la strada che costeggia il canale. Sul luogo sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per effettuare i rilievi del caso. La squadra di soccorso acquatico ha provveduto al recupero del corpo, mentre le autorità hanno avviato le indagini per accertare le circostanze della morte. Al momento non si conoscono i dettagli riguardanti le cause del decesso.