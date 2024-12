Bellaria Igea Marina. Sabato il Presepe di Sabbia si svela alla città; dallo stesso giorno, in vigore il senso unico in viale Pinzon

Dopo l’avvio del palinsesto BIM Christmas 2024, a Bellaria Igea Marina s’alza il sipario anche sull’atteso Presepe di Sabbia, che va ad impreziosire ulteriormente l’offerta della città in occasione delle festività di fine anno.

Appuntamento fissato per sabato 7 dicembre alle 16.30, quando sulla spiaggia di Igea Marina – viale Pinzon, altezza bagni 76/77 – verrà inaugurata questa monumentale rappresentazione della Natività, realizzata dalle sapienti mani degli artisti di Arenas Posibles, provenienti da Spagna e Slovenia. Un progetto, quello di un presepe interamente realizzato di sabbia, che Bellaria Igea Marina per prima introdusse in provincia quindici anni fa, consolidatosi nel tempo anche grazie al contributo, fondamentale, dei volontari che si occupano annualmente di aspetti non secondari tra cui installazione del tendone, organizzazione degli spazi e degli eventi collaterali. Un gruppo che da quest’anno è formalmente costituito in Comitato Presepe di Sabbia e che fattivamente collabora con Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu alla buona riuscita dell’iniziativa.

Il Presepe di Sabbia sarà fruibile gratuitamente ogni fine settimana sino al 21 dicembre in orario 9.00-19.00, con possibilità di organizzare visite straordinarie nei giorni feriali contattando il numero 338.2093889 oppure il 339.4514765; da quella data fino al 6 gennaio, il tendone sarà poi aperto tutti i giorni nei medesimi orari. Un’iniziativa la quale si unisce ad appuntamenti, installazioni luminose ed allestimenti a tema natalizio che impreziosiranno il centro di Igea Marina, a partire da viale Ennio, durante le feste. Un pacchetto di attività che porterà un auspicato, positivo aumento della frequentazione della zona, sia in termini di pedoni sia in termini di traffico veicolare durante le prossime settimane.

Pertanto, per garantire la migliore e più sicura fruibilità dei luoghi, da sabato 7 dicembre sino al 31 gennaio, nel tratto compreso tra via Properzio e via Pertini di viale Pinzon sarà in vigore il senso unico di marcia nella direzione Sud-Nord, nonché divieto di transito in quella Nord-Sud; una regolamentazione temporanea della viabilità analoga a quella estiva, con contestuale corsia riservata a mezzi autorizzati nella stessa direttrice Nord-Sud.

Comune di Bellaria Igea Marina