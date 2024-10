Bellaria Igea Marina. Sicurezza e qualità del manto stradale, al via interventi pianificati per 200.000 euro

Sono al via a Bellaria Igea Marina una serie di interventi che interesseranno il manto stradale di diverse zone, con l’obiettivo di consolidarne la sicurezza e la fruibilità, ma anche la qualità e la gradevolezza estetica: lavori già pianificati, per un volume economico complessivo di circa 200.000 euro, che saranno eseguiti nelle prossime settimane secondo quanto programmato tenendo conto comunque delle priorità imposte, nelle varie strade, dagli ultimi consistenti fenomeni alluvionali.

Tra gli interventi al via, si segnala in particolare quello che da domani interesserà la via Metauro, nel tratto compreso tra p.le Gramsci e via Pascoli. Un’opera che l’Amministrazione ha inteso realizzare nel periodo dell’anno considerato meno impattante per la cittadinanza, tenendo conto che si tratta di una strada molto frequentata e che la riqualificazione comporterà la deviazione del traffico veicolare in concomitanza allo svolgimento dei lavori. L’intervento completerà quello, consistente e atteso, che due anni fa ha riguardato la strada nella sua interezza, sino all’intersezione con via Adriatico, con la riqualificazione della mura e della recinzione della cinta ferrovia. In particolare, nei prossimi giorni si procederà al rifacimento dell’asfalto nell’area parcheggio sul retro della Biblioteca Comunale e presso gli stalli di sosta che costeggiano la ferrovia. Lavori che prevedono anche la rimozione dell’attuale pavè presente in prossimità della stazione di Bellaria e all’intersezione con via Pascoli, che verrà sostituito con un nuovo manto in asfalto albino, maggiormente adatto all’alto numero di passaggi di mezzi che interessa la via Metauro; stesso tipo di intervento, con la medesima finalità, sarà realizzato nella stessa via Pascoli, nella tratta in pavè a corredo con viale Paolo Guidi.

Un altro dei primi cantieri a partire sarà poi quello nelle aree esterne all’ingresso del cimitero di Bellaria. Qui, verrà sistemato il manto in asfalto reso particolarmente irregolare dalle radici degli alberi presenti: migliorando anche in questo caso una zona molto frequentata e con l’obiettivo di ultimare i lavori in tempi utili in vista delle celebrazioni dei Santi e dei Defunti di inizio novembre.

Seguiranno, via via, le altre strade dando la precedenza e adeguando il cronoprogramma delle opere, come detto, sulla base delle criticità legate ai recentissimi fenomeni alluvionali.

Comune di Bellaria Igea Marina