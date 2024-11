Bellaria Igea Marina. Sicurezza urbana, prestigioso riconoscimento per il Sindaco Filippo Giorgetti: Nominato oggi Vicepresidente Nazionale del FISU

Dal 2014, il Comune di Bellaria Igea Marina ha l’onore di esserne membro attivo, presente nel Comitato Esecutivo con un ruolo di primo piano nelle politiche di legalità e sicurezza urbana affiancando enti come i comuni di Milano, Bologna, Genova, Firenze e Brescia, nonché le regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Oggi, dal Forum Italiano sulla Sicurezza Urbana arriva per la città di Panzini e per l’Amministrazione Comunale un nuovo, prestigioso riconoscimento: con la nomina del Sindaco Filippo Giorgetti, all’unanimità, a Vicepresidente nazionale dell’associazione.

Teatro altrettanto prestigioso di questo importante attestato di stima e di fiducia, la Sala Stefano Tassinari di Palazzo d’Accursio, in Piazza Maggiore a Bologna, dove è in svolgimento una due giorni promossa dal FISU e dal comune felsineo, in occasione dell’Assemblea generale dello stesso Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Associazione attiva dal 1996 che riunisce oggi una quarantina tra regioni, province e comuni, negli anni il FISU e gli enti che ne fanno parte hanno sviluppato progetti concreti per la prevenzione e in risposta ai problemi di criminalità, di violenza e di vandalismo.

L’appuntamento bolognese ha visto presenti relatori di primo piano e amministratori provenienti da tutta Italia, ponendo diversi temi sul tavolo. A partire da quello maggiormente caro al Fisu, che verte sul legame tra la riqualificazione urbana e utilizzo degli spazi pubblici come luogo di incontro, di relazione sociale e di scambio tra generazioni e tra culture. Oltre a questo, si dibatterà proprio oggi sulla necessità di riflettere in maniera adeguata sui giovani, sugli adolescenti, sull’età in cui il rapporto con la legge e con la legalità è più critico, ma ancora tutto da costruire. Nella consapevolezza che la prevenzione nei prossimi anni non possa che essere pensata e realizzata attraverso la piena partecipazione dei giovani, troppo spesso oggetto di stigma e di scarsa attenzione da parte delle politiche pubbliche. Occasione, non di meno, per il rinnovo degli organi amministrativi e politici, con la presidenza affidata oggi al primo cittadino di Bologna Matteo Lepore e le tre vicepresidenze ad Alessandra Camporota, Assessore alla Sicurezza del Comune di Modena (già Prefetto di Rimini e di Modena), a Marco Porcedda, Assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, e allo stesso Sindaco Giorgetti; con il Comune di Bellaria Igea Marina confermato, non di meno, nuovamente anche all’interno del Comitato Esecutivo.

Una nomina che gratifica, da un lato, l’impegno decennale del Comune di Bellaria Igea Marina in seno al FISU, nel contesto del quale la città ha promosso e ospitato in questi anni convegni, assemblee e momenti di approfondimento con uno sguardo particolarmente rivolto alle giovani generazioni; dall’altro, viene riconosciuta, in generale, la diffusa e costante attenzione dedicata dall’Amministrazione ai temi della prevenzione, della sicurezza urbana e della legalità. Ne è esempio nobile il contributo concreto portato all’”Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità nella provincia di Rimini”, progetto permanente che, sotto l’egida della Regione Emilia Romagna, vede il Comune di Bellaria Igea Marina nel ruolo di ente capofila, oltre che sede dello stesso.

Parte integrante del ruolo dell’Ente alla guida dell’Osservatorio, la realizzazione di incontri di formazione sul tema dell’anticorruzione e di iniziative di sensibilizzazione direttamente nelle scuole, ma anche la verifica, attraverso strumenti informatici, dell’assetto delle società operanti sul territorio e l’impegno sul fronte della pubblicazione di libri scientifico divulgativi. Fiore all’occhiello di questo ventaglio di attività, la promozione del festival annuale “Anticorpi. La cultura contro le mafie”: una rassegna diffusa sul territorio provinciale, in svolgimento in questi giorni, che attraverso linguaggi espressivi ed artistici eterogenei promuove la cultura della legalità e la lotta alla criminalità. Proprio nel contesto di Anticorpi, Bellaria Igea Marina sarà sede lunedì 2 dicembre di un importante incontro riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, chiamati a dialogare al Teatro Astra con lo scrittore e giornalista Danilo Procaccianti e con Alessandro Coscarelli, Comandante della Guardia di Finanza di Rimini: un appuntamento che ruoterà intorno alla figura di Don Pino Puglisi, il coraggioso sacerdote che attraverso il proprio impegno riuscì a dare speranza ai giovani di Brancaccio, quartiere palermitano dominato dalla criminalità organizzata.