Bellaria Igea Marina. Turista 81enne perde la vita in mare, probabile un malore improvviso

Tragico incidente per un turista svizzero di 81 anni a Bellaria: l’anziano, proveniente dal Canton Ticino, è stato colto da malore mentre si trovava in acqua, probabilmente alla ricerca di un po’ di refrigerio dopo pranzo. I bagnini di salvataggio del Bagno 95 di Bellaria sono prontamente intervenuti portandolo a riva.

Nonostante i soccorsi immediati, che hanno incluso la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore, purtroppo il turista non ce l’ha fatta. Dopo circa mezz’ora di tentativi, è stato dichiarato il suo decesso. Il magistrato di turno ha disposto un’ispezione cadaverica per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Sul posto, oltre al personale medico del 118, erano presenti anche gli uomini della capitaneria di porto di Bellaria per le indagini di routine.