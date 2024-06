Bellaria Igea Marina. Turista precipita dal balcone del suo residence, trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell’episodio

Incidente dai contorni poco chiari questa mattina in un residence situato in via Lucrezio a Bellaria Igea Marina. Una donna, in vacanza con le sue due sorelle e ospite del residence da alcuni giorni, è caduta dal piano più alto dell’edificio, ma è stata fermata dalla terrazza del piano sottostante.

Nonostante la gravità dell’accaduto, la donna è rimasta cosciente e fortunatamente un’infermiera presente nel residence ha prontamente fornito i primi soccorsi. Successivamente, il personale medico del 118 è intervenuto sul posto con ambulanza, medico e elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

I carabinieri sono intervenuti per raccogliere testimonianze e condurre indagini sul luogo dell’incidente al fine di chiarire le precise circostanze dell’accaduto.