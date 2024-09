“Bellaria, la Festa della Piadina più forte del maltempo”

Nei tre giorni di festa, nonostante il meteo avverso, Bellaria è stata invasa da migliaia di persone con circa 6 mila piadine vendute

Gli organizzatori: “Risultato più che positivo nonostante la pioggia”

Bellaria Igea Marina, 16/9/2024 – La piadina è la Regina dello street food e nei tre giorni di festa a Bellaria, circa 10mila persone hanno sfidato il maltempo per assaggiarne almeno una. Infatti, nel corso della manifestazione, sono state vendute circa 6 mila piadine con 30 varietà diverse per quanto riguarda la farcitura.

“Siamo riusciti a portare a casa un buon risultato nonostante il tempo non sia stato dalla nostra parte – spiegano gli organizzatori di Promo D -. Oltre alla piadina, erano tanti gli eventi in programma, molto apprezzati dal pubblico presente come la sfida della ‘stesura’ e cottura della piadina da parte delle miss partecipanti al concorso nazionale di “Miss Mamma Italiana”. Purtroppo, la Romagna dei Libri, programmato all’aperto, che riunisce autori ed editori romagnoli, si è svolto tutto al chiuso proprio a causa della pioggia e delle temperature serali piuttosto fresche. Una novità, rispetto agli anni passati, riguarda il coinvolgimento di via Perugia nella festa, una zona in cui sono presenti diverse attività commerciali – concludono -. Quindi, tutto sommato, possiamo dire di essere soddisfatti di come siano andate le cose anche grazie al lavoro delle varie Associazioni e dei loro volontari che non si sono risparmiati durante i tre giorni oltre alla preziosa collaborazione del Consorzio IGP ‘Piadina Romagnola”