Bellaria. Pronti via per “La Festa della Piadina”. Il programma di venerdì 13 settembre

DAL 13 AL 15 SETTEMBRE, NELLE VIE DI BELLARIA, TRA UNA PIADINA E L’ALTRA, SPAZIO A MERCATINI DI ARTIGIANATO, LABORATORI PER I PIU’ PICCOLI, CULTURA, CONCORSI DI BELLEZZA E DJ SET

Bellaria Igea Marina, 11/9/2024 – Anche quest’anno Bellaria Igea Marina sarà il regno della Piadina. Infatti, dal 13 al 15 settembre andrà in scena la tradizionale Festa della Piadina. Le vie della città saranno inebriate dal profumo di questo prodotto della tradizione romagnola, simbolo di golosità e convivialità. Ma questa manifestazione non è solo cibo ma anche cultura, laboratori per i più piccoli, musica e intrattenimento.

Si parte venerdì 13 settembre, alle 15, nell’Isola dei Platani con l’apertura dei mercatini, mentre alle 18 tocca alle piadinerie: La Banca del Tempo, Pro Loco Bellaria, La Capannina, I Sapori di una volta, Piadineria dalla Quinta, Da Liviano non solo piadina e Borgata Vecchia.

Spostandosi in Piazzetta Fellini (Le Vele), “Bimbi in Arte”, laboratorio gratuito di scultura diretto dalla scultrice Jessica Bruschi. Una iniziativa a cura dell’Associazione Arte Invisibile. Prenotazione 0541/347553).

Sempre in Piazzetta Fellini, ma di fronte alla Biblioteca Comunale Panzini, alle 18,30, la rassegna “La Romagna dei Libri” con la presentazione di “Stelle e pianeti, un viaggio scientifico e letterario”. In dialogo con l’astronoma e scrittrice Angelica De Palo.

Prima di immergersi in un’altra affascinante storia, un bel giro per i mercatini di antiquariato in via Perugia, aperti dalle 20.

Alle 21, si torna sui libri, con la presentazione “Avventure di un oratore difficile. Alfredo Panzini commemora Giovanni Pascoli” (Rimini, settembre 1924). Un evento di Alessandra Agnoletti e Mariangela Lando, in collaborazione con l’Accademia Panziniana di Bellaria.

Per chi desidera della buona musica, alle 21, si accende il live ‘on the road’ sulle note dei grandi del blues e del rock con Doctor bob (chitarra, voce e armonica), accompagnato da Marcello Sutera, il mitico bassista di Dalla, Jovanotti e tanti altri.

Spazio anche alla bellezza, con il concorso Miss Mamma Italiana 2024. Una produzione Te.Ma Spettacoli, arrivato alla sua 31esima edizione. Un concorso riservato a tutte le mamme tra i 25 e 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia Evergreen per le mamme con più di 56 anni. Miss Mamma Italiana non vuole premiare solo la bellezza esteriore ma punta a valorizzare la figura femminile impegnata nel lavoro, in famiglia e nella società. Il concorso sostiene la onlus Arianne Endometriosi per la lotta all’Endometriosi che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza.

Comune di Bellaria-Igea-Marina