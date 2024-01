Benvenuto Giacomo Basile: il primo nato del 2024 a San Marino

La Repubblica di San Marino celebra l’arrivo del suo primo nato del nuovo anno. Il piccolo Giacomo Basile è venuto al mondo alle 06:04 del mattino, pesando 3.660 kg. I genitori orgogliosi, Noemi Morri e Roberto Basile, hanno accolto con gioia il loro bambino, portatore di speranza e rinnovamento per l’anno appena iniziato.

Il direttore Marco Severini e GiornaleSM esprimono le loro più sentite felicitazioni alla famiglia Basile-Morri per questo lieto evento. La nascita di Giacomo rappresenta non solo un momento di grande felicità per i suoi genitori, ma anche un simbolo di vita e futuro per l’intera comunità sammarinese.