Biliardo e Associazione Veterani Sportivi Sammarinesi insieme per Giochi e Sport Tradizionali 2024

Sabato 31 agosto ritornano i Giochi e Sport Tradizionali sullo Stradone e a Santa Mustiola. La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi, torna con il tradizionale appuntamento che ha come fine quello di rievocare i giochi ancora in uso tra gli adulti, con l’obiettivo di coltivare la ludodiversità e sostenere il ruolo ai fini del patrimonio culturale come sostenuto nella “Convenzione per la salvaguarda del patrimonio culturale immateriale“ dell’UNESCO. Questo il programma della manifestazione: dalle 10:00 alle 12:30 di sabato 31 si terranno, in piazza Marino Capicchioni di Santa Mustiola, le prove del Gioco dei Cancioni e Birlein. Successivamente, la finale del torneo di biliardo a stecche a coppie “1° Memorial Gabriele Graziosi”. Nel pomeriggio, sullo Stradone di San Marino Città, con inizio alle ore 15:00, sarà la volta del braccio di ferro con gli atleti dei gruppi Arm Wrestling di San Marino e Cesena.

Alle ore 16:00 sempre sullo Stradone, spazio al tiro alla fune, specialità Olimpica fino agli anni ’30, dove si inizierà con una dimostrazione di due squadre dei campioni italiani e vice-campioni del mondo della Società Bellatores di Monte Urano di Fermo, per concludere con una sfida tra i campioni italiani e una compagine della Polisportiva Tre Penne di San Marino.

Alle ore 17:30 ritorna la rievocazione del Salto Misto “3° Memorial Pilade Casali”, la cui prima edizione risale al 12 giugno 1910 sempre sulla Stradone.