Biliardo San Marino. Maurizio Gobbi trionfa nel Campionato Sammarinese di Goriziana

Giovedì 2 maggio si è concluso il Campionato Sammarinese di specialità Goriziana di biliardo. Il torneo, iniziato nel mese di aprile e valido per la selezione della squadra che parteciperà ai prossimi appuntamenti internazionali, ha visto partecipare ventiquattro atleti suddivisi in gironi e semifinale e finale a scontro diretto. Maurizio Gobbi si è laureato campione sammarinese, battendo in finale Alfredo Torre Rossini. Nelle due semifinali Gobbi ha avuto la meglio su Cristiano Urbinati, mentre Rossini ha sconfitto Gian Luca Genghini.