“Bim Christmas”: al via il Natale di Bellaria Igea Marina. Un ricco palinsesto di eventi e nuove attrazioni dal 1 dicembre al 6 gennaio

Domenica 1 dicembre Bellaria Igea Marina inaugura il Villaggio di Natale – “BIM Christmas”: l’appuntamento, in presenza del Sindaco Filippo Giorgetti, del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e del Direttore Artistico Andrea Prada si terrà alle ore 15.00 in Piazza Don Minzoni; a seguire dalle 17.00 la musica si diffonderà per il piazzale, con il dj set Ayron Vici di Connessioni musicali.

A partire dal 1 dicembre fino al 6 gennaio 2025, il centro pedonale cittadino (Viale P. Guidi) si trasformerà in un vero e proprio set natalizio con luci, attrazioni ed eventi per tutto il periodo festivo. Piazza Don Minzoni con la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio” e Piazza Matteotti con l’innovativo “Ascensore di Babbo Natale”, saranno il fulcro del Villaggio BIM Christmas. Spiega il Direttore artistico Andrea Prada: «Quello di Bellaria Igea Marina sarà come sempre un Natale dedicato a tutte le famiglie e come tutti gli anni cerchiamo di portare lo stupore anche attraverso novità come l’Ascensore di Babbo Natale: un’attrazione esperienziale dedicata a tutta la famiglia. Per quanto riguarda l’intrattenimento e la promozione, si riconferma il mood ormai consolidato a Bellaria Igea Marina, con i digital creators.»

Non mancherà la “Realtà Virtuale” sempre attesa da bambini e ragazzi di ogni età, con otto postazioni contemporanee e tante diverse skill di gioco, un gigantesco albero di Natale alto sei metri e tanti allestimenti luminosi per ricreare una scintillante atmosfera natalizia; inoltre tutte le domeniche pomeriggio dal 8 al 29 dicembre a partire dalle ore 15.00, il centro pedonale sarà animato da spettacoli itineranti musicali con la “Marching band” e gli acrobati “Stardust”.

«Tornano gli appuntamenti e le installazioni per le festività Natalizie, sempre dedicato alle famiglie ma con anche l’occhiolino strizzato ai giovanissimi.» Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «I tre appuntamenti con le web stars, coinvolgeranno tanto gli adolescenti, non solo locali ma anche da città lontane. Le esperienze passate ce lo insegnano. Il villaggio di Bellaria Igea Marina ha sempre più appeal, la riprova il legame di quest’anno con Marlù, un importante brand Nazionale di monili.»

Per gli amanti della tradizione, torna il monumentale “Presepe di Sabbia” realizzato dagli artisti di Arenas Posibles, in apertura Sabato 7 dicembre alle ore 16.30 in Viale A. Pinzon all’altezza dei Bagni 76/77 e visitabile fino al 6 gennaio (orari e info su www.bellariaigeamarina.org) mentre i giovani delle nuove generazioni potranno incontrare i loro idoli attraverso eventi meet&greet e live show presso il Palco di Via Pascoli. In calendario sono previsti gli appuntamenti con i content creators Alberto Tozzi & Sara Esposito, domenica 15 dicembre; Arianna Makeup, domenica 22 e The Breakfast club, domenica 29 tutti alle ore 15.00 e gratuiti. Per il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2025, sul palco di Via Pascoli sempre alle ore 15.00, salirà l’Ospite speciale già precedentemente annunciata l’estate scorsa a ferragosto: Orietta Berti, per concludere con un grande evento il “BIM Christamas” di Bellaria Igea Marina. Tutte le informazioni sugli eventi di Bellaria Igea Marina sono presenti sul sito ufficiale www.bellariaigeamarina.org e seguendo i canali social della città.

L’arte sarà poi la protagonista durante il periodo festivo con due esposizioni. Arte in vetrina, andrà nuovamente ad impreziosire gli spazi dell’ex IAT di Via L. Da Vinci, proponendo l’esposizione artistica, a cura dell’Associazione Arte Invisibile, con le opere del Maestro Oliviero Baiocchi: la mostra intitolata “I colori delle favole”, sarà sempre visibile dalle vetrine espositive – dal 8 dicembre al 6 gennaio 2025. Il 22 dicembre alle ore 16.00 presso il Centro Culturale Vittorio Belli, in via Italico 8 (Igea Marina), verrà inaugurata anche l’Esposizione/Concorso a cura dell’Associazione culturale Bell’Arte, intitolata “Dea Igea: un sognatore tra terra e mare” con opere pittoriche e fotografiche. L’iniziativa è dedicata a Vittorio Belli, pioniere e visionario di una nuova offerta turistica per Bellaria Igea Marina – e alle tematiche a lui care: natura, ambiente, flora, fauna, poetica latina; la premiazione finale avverrà lunedì 6 gennaio alle ore 17.00. Tutti gli orari di ingresso all’esposizione sono consultabili sul sito www.bellariaigeamarina.org

Conclude il Sindaco Filippo Giorgetti: «Siamo pronti a far partire un ricco palinsesto per il Natale, con l’Isola dei Platani e la città addobbate come un “Villaggio natalizio” di luci, giochi ed intrattenimento per tutti! Dalla Pista di ghiaccio alla Realtà Virtuale, alle attività per i nostri bambini e la presenza delle web stars seguite dalle giovani generazioni. Rivolgiamo un grande invito alle famiglie di Bellaria Igea Marina a vivere, questo periodo a Bellaria Igea Marina approfittando anche delle attività commerciali presenti, tenute aperte con spirito di sacrificio e impegno da coloro che credono nella nostra città! L’ auspicio è quello che la cittadinanza contraccambi con una risposta positiva, sviluppando quel sentimento di comunità importantissimo per crescere sempre di più. In questa direzione, l’impegno dell’Amministrazione, in tal senso, sarà quello di mantenere viva con iniziative, allestimenti ed attrazioni per tutto il periodo prenatalizio e festivo.»

