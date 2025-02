Bimba uccisa dal pitbull, oggi i funerali. Il papà conferma la sua versione

il padre il 25enne padre della bimba avrebbe confermato il racconto

Intantofornito subito dopo i fatti. L’uomo resta l’unico indagato per omicidio colposo dalla Procura di Nola, nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Acerra, i primi ad intervenire presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori verso la mezzanotte tra sabato e domenica. Il 25enne, che è risultato positivo all’hashish , ha ribadito di essersi addormentato accanto alla piccola sul letto, di non aver sentito nulla ed al risveglio di aver trovato la bimba a terra riversa in una pozza di sangue . Solo dalle evidenti ferite alla testa, al volto e agli arti ha compreso l’accaduto.