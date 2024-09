Secondo un recente articolo pubblicato su Il Tempo, il settore globale dei servizi finanziari è in continua espansione, con stime che prevedono una crescita significativa nei prossimi anni. Il settore, che comprende banche, prestiti, fondi di investimento e compagnie assicurative, potrebbe raggiungere un valore di 33,54 trilioni di dollari entro la fine del 2024, rappresentando il 31% dell’economia mondiale. In questo contesto, emergono attori innovativi come BKN301, la fintech fondata e guidata dal sammarinese Stiven Muccioli (nella foto), che sta contribuendo a ridisegnare il panorama dei servizi finanziari digitali.

Il Tempo sottolinea come sia difficile determinare con precisione la dimensione esatta del settore finanziario globale, a causa della varietà di industrie coinvolte e delle differenti metodologie utilizzate per raccogliere i dati. Tuttavia, l’importanza crescente di settori come il mobile e l’online banking, favoriti dalla crescente influenza economica delle nuove generazioni, sta spingendo startup e aziende fintech a cercare di conquistare una fetta di mercato sempre più ampia.

BKN301, sotto la guida di Muccioli, si inserisce in questo contesto come un esempio di eccellenza nel campo del Banking-as-a-Service (BaaS). La fintech ha saputo sfruttare l’evoluzione tecnologica per offrire soluzioni avanzate nel settore dei pagamenti digitali, collaborando con partner strategici come Worldline, leader globale nei servizi di pagamento. Tale partnership consente a BKN301 di integrare tecnologie avanzate per la gestione delle transazioni, offrendo soluzioni personalizzate e sicure ai propri clienti.

Un altro aspetto importante del settore dei servizi finanziari, come evidenziato da Il Tempo, è il ruolo delle istituzioni bancarie e degli investimenti. Sebbene la capitalizzazione di mercato globale del settore bancario rappresenti solo una parte dell’economia globale, l’importanza delle banche e delle società di investimento rimane cruciale per il funzionamento dei mercati. Anche in questo ambito, BKN301 si distingue per la sua capacità di innovare, offrendo servizi che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’articolo de Il Tempo si sofferma anche sull’industria assicurativa, un altro pilastro del settore finanziario. La crescita dell’Asia-Pacifico, con la Cina che si prevede rappresenterà il 20% dei premi globali entro il 2029, dimostra come il mercato stia cambiando rapidamente. Tuttavia, l’attenzione crescente verso soluzioni di pagamento digitali e il ruolo di provider come BKN301 sottolineano l’importanza di essere all’avanguardia in un settore altamente competitivo.

Infine, Il Tempo mette in luce la crescente rilevanza dei Payment Service Provider (PSP) come BKN301, che si posizionano come attori chiave nell’evoluzione del mercato dei pagamenti online. Grazie a soluzioni innovative e partnership strategiche, BKN301 sta contribuendo a portare visibilità positiva internazionale alla Repubblica di San Marino, affermandosi quale esempio di come uno Stato, seppur piccolo nelle dimensioni, possa avere un impatto significativo a livello globale.

https://www.iltempo.it/general/2024/08/30/news/sara-fintech-a-salvare-economia-mondiale-dati-confortanti-su-investimenti-e-volume-affari-40220094/