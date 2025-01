Blitz della Polizia a Rimini: Due giovani spacciatori arrestati in Hotel

Martedì scorso, un’operazione della divisione Pas della Questura di Rimini ha portato alla luce un’attività di spaccio in un hotel di Rivazzurra. Durante il controllo, gli agenti hanno identificato 14 persone, inclusi il proprietario e il personale della struttura, di cui otto con precedenti penali. È emerso che alcuni degli ospiti erano stati accolti senza la necessaria identificazione, motivo per cui il titolare dell’hotel è stato denunciato per violazioni normative.

La Squadra Mobile ha poi denunciato una coppia di giovanissimi, un ragazzo di 18 anni e una ragazza minorenne, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. La giovane ha tentato di nascondersi rientrando rapidamente nella camera, ma gli agenti sono riusciti a entrare in tempo per vedere il ragazzo lanciare un involucro dalla finestra. All’interno, sono stati rinvenuti 11 grammi di hashish e 2,09 grammi di cocaina, oltre a ulteriori dosi di hashish e materiale per il confezionamento.

La coppia ha reagito con violenza contro gli agenti, ma la situazione è stata gestita senza incidenti. Entrambi i giovani, privi di documenti, erano già noti alle forze dell’ordine. Il ragazzo, irregolare sul territorio e con un divieto di dimora a Rimini, era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione, mentre la ragazza era recentemente scappata da un centro di accoglienza. Dopo le opportune verifiche, il ragazzo è stato trasferito al centro di permanenza e rimpatrio di Roma per le procedure di espulsione.