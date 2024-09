Boccia: “Dimostrerò la verità per amore della democrazia”

Maria Rosaria Boccia, ex consigliera del Ministero della Cultura, ha lanciato un forte messaggio tramite un post su Instagram, in cui denuncia la gestione del potere all’interno del governo, che, a suo dire, sta scivolando verso forme dittatoriali. “Se il capriccio comanda l’azione di governo, allora siamo già al passaggio verso una nuova forma di governo: la dittatura”, ha affermato Boccia, sottolineando la sua determinazione a dimostrare la verità per difendere la Repubblica Italiana e la Democrazia.

Nel suo messaggio, Boccia ha dichiarato che difenderà la sua dignità e onorabilità, profondamente ferite, a seguito di offese che, secondo lei, sono arrivate dal Ministro della Cultura. Ha anche lamentato la mancanza di scuse ufficiali, nonostante le minacce di denuncia ricevute.

Boccia ha inoltre anticipato che sarà ospite del programma televisivo “E’ sempre Cartabianca”, dove approfondirà la vicenda che l’ha vista coinvolta.