Bologna. Entrambe le figlie maltrattate dal padre. L’ex moglie chiede aiuto alle forze dell’ordine

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno eseguito un’ordinanza applicativa dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, nei confronti del presunto responsabile, uno italiano sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. L’uomo sarà chiamato a rispondere dei delitti, per avere maltrattato entrambe le figlie, in diverse circostanze e spesso per futili motivi, attraverso offese, violenze e minacce. La vicenda è emersa quando la madre delle giovani, nonché ex moglie dell’uomo, ha ritenuto giusto chiedere aiuto alle istituzioni per mettere fine ai continui comportamenti vessatori dell’ex marito, nei confronti delle figlie. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna