Bologna, Marlù e il meet&greet con i ragazzi di #Amici23

Ieri 22 aprile si è svolto nello store bolognese di Marlù, nel pieno centro della città metropolitana di Bologna, il Meet&Greet con due dei protagonisti del talent show Amici, il programma televisivo di Canale5 dedicato al talento. Lucia, Lil Jolie, la ballerina e la cantante che aspettavano i fan nello store di Bologna. Tanti i giovani che, dal primissimo pomeriggio sono iniziati ad arrivare a via Indipendenza, in attesa di vedere i propri idoli davanti alle vetrine di Marlù, a pochi passi da piazza Maggiore. I fan ieri hanno avuto la possibilità d’incontrare le due giovanissime artiste, intrattenersi con loro, scattare selfie, foto di gruppo e ricevere autografi. Mentre, venti fortunati di loro, arrivati allo store grazie alla loro interazione con la community on line e agli spazi sui social media Marlù dedicati al Meet&Greet bolognese, hanno potuto rivolgere domande alle due protagoniste di Amici. Quesiti legati al percorso all’interno della Scuola e ai sogni futuri. Il prossimo appuntamento sarà a Milano a maggio!

