Bologna. Omicidio Dario Devincenzi: 48enne arrestata dai carabinieri. Dovrà scontare 22 anni di carcere

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere (BO) hanno arrestato una 48enne marocchina a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Bologna. Il provvedimento si riferisce all’omicidio Dario Devincenzi, 55enne bolognese, deceduto all’Ospedale Maggiore di Bologna il 2 dicembre 2021, dove si trovava ricoverato per le ferite da taglio ricevute il 23 maggio dello stesso anno, a seguito di una lite domestica, da cui la compagna era stata inizialmente indagata per tentato omicidio. A seguito della morte dell’uomo, l’accusa era diventata per omicidio. Rintracciata dai Carabinieri in una struttura per anziani, agli arresti domiciliari, la donna, 48enne marocchina, è stata arrestata e informata degli sviluppi giudiziari: la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato fatto, dando luogo all’esecuzione della pena principale stabilita per i delitti commessi: 22 anni, 10 mesi e 9 giorni di reclusione. La 48enne marocchina arrestata dai Carabinieri è stata tradotta presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna