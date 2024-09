Bologna. Rapina impropria al Centroborgo. Addetta alla sicurezza ferita, finisce al pronto soccorso. 42enne arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 42enne rumeno, senza fissa dimora, disoccupato, per rapina impropria. È successo al Centro Commerciale “Centro Borgo” di via Marco Emilio Lepido 186, quando i Carabinieri sono stati chiamati in quanto si era appena verificata una rapina impropria durante la quale un’addetta alla sicurezza era stata aggredita dal malvivente in fuga. I Carabinieri lo hanno individuato e bloccato poco dopo nelle vicinanze del centro commerciale. Ricostruendo la dinamica dei fatti, i militari hanno appurato che il soggetto, aveva aggredito l’addetta alla vigilanza e tentato la fuga sbarazzandosi di una borsa a tracolla, utilizzata per occultare la refurtiva con all’interno cinque paia di occhiali da sole del valore di 814 euro e quattro profumi del valore di 553 euro, asportati in due diversi negozi della galleria. Quanto rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre la borsa, alterata da una schermatura artigianale in carta stagnola adatta a eludere i sistemi anti taccheggio, è stata sequestrata. L’addetta alla sicurezza, 37 enne italiana, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata medicata presso il locale Ospedale Maggiore e dimessa con una prognosi di quindici giorni. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dell’uomo. L’arresto è stato convalidato ed il 42enne, già destinatario di un divieto di dimora nella città metropolitana, è stato tradotto presso la Casa circondariale Rocco D’Amato.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna