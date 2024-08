Bologna. Tentato furto aggravato. 29enne straniero arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 29enne di origine polacca, pregiudicato e senza fissa dimora, per tentato furto aggravato continuato. L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un cittadino che, allertato da rumori sospetti, ha notato un uomo vestito di nero mentre cercava di forzare la saracinesca di un esercizio commerciale in via Corticella.

Poco dopo, il 29enne è stato visto avvicinarsi a delle auto parcheggiate nelle vicinanze, riuscendo ad aprire lo sportello di una vettura e introducendosi all’interno nel tentativo di trovare oggetti di valore.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato l’uomo mentre si stava allontanando in bicicletta. Sebbene non avesse sottratto nulla, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, tra cui una tenaglia, un martello, una chiave inglese, un cacciavite e guanti da lavoro. Tutto il materiale è stato sequestrato, e l’uomo è stato arrestato.

Dopo il giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato e al 29enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Successivamente, è stato rimesso in libertà.