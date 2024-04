Venite a cercare oggetti unici, affari imperdibili e tanto altro ancora! Un evento imperdibile per cacciatori di occasioni e amanti del vintage. Organizzato dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore per una giornata di shopping all’insegna della sostenibilità e del divertimento.

Non mancate, vi aspettiamo per trasformare il superfluo in spettacolare!