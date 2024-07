Borsellino. Il ricordo di Morrone (Lega)

Roma, 19 lug. “19 luglio 1992-19 luglio 2024. Noi non dimentichiamo quella stagione di stragi organizzate dalla mafia che insanguinò il 1992, prima quella di Capaci (Pa), il 23 maggio, dove perirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, e solo 57 giorni dopo quella di via D’Amelio a Palermo, quando rimasero uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. Due magistrati coraggiosi, di altissimo profilo morale e professionale, due figure luminose di italiani impegnati seriamente e concretamente nella guerra a Cosa Nostra per il prevalere della giustizia su ogni intreccio criminale. Che il loro esempio, il loro insegnamento e il loro sacrificio, come quello dei loro agenti di scorta, rimanga sempre a guidare le nostre azioni come componenti delle Istituzioni e come italiani per assicurare al nostro paese un futuro più giusto e sicuro”.