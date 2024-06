Bottino di quindici medaglie per le ginnaste sammarinesi alll’International Rhythmic Gymnastics Tournament di Salsomaggiore

È con un premio speciale alla delegazione della Federazione Sammarinese Ginnastica composta dalle atlete Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Sara Ceccoli, Gaia Corbelli, Lucia Frisoni, Laura Elena Maione, Julia Marani, Chantal Mularoni, Giorgia Mini, Noemi Pelliccioni, Camilla Rossi e Ludovica Vannoni, accompagnate dalle allenatrici Erika Alimonti, Luna Casadei, Pamela Casadei, Serena Sergiani e dal giudice Micaela Bertuccioliche San Marino ha concluso la sua partecipazione alla sedicesima edizione dell’International Rhythmic Gymnastics Tournament, svolto a Salsomaggiore Terme dal 14 al 16 giugno 2024. Le atlete sammarinesi hanno portato a casa anche un grosso bottino di medaglie e coppe conquistate in tutte le categorie di appartenenza. Il primo podio è stato conquistato nella giornata di sabato nella categoria Junior livello A da Eva Bombagioni con un secondo posto alle clavette e un quinto al cerchio, mentre la ginnasta Giorgia Mini si è collocata al quarto posto alla palla e settima al cerchio. È stata poi la volta del podio tutto sammarinese nella categoria 2011 livello A al cerchio: vittoria di Sara Ceccoli, seguita da Lucia Frisoni e Gaia Corbelli, quinta posizione per Noemi Pelliccioni. Lucia Frisoni e Gaia Corbelli si sono replicate anche con la palla, ottenendo un secondo e terzo posto; alle clavette argento per Sara Ceccoli e sesto posto di Noemi Pelliccioni. Nella categoria 2014 livello A ha partecipato la ginnasta più giovane della delegazione Julia Marani, che grazie alla sua grinta e determinazione ha ottenuto un secondo posto al cerchio e quindi nel corpo libero. Nella categoria2012 livello A anche Ludovica Vannoni è salita sul primo gradino del podio alla palla e sul secondo alle clavette, mentre Laura Elena Maione si è posizionata al terzo posto al cerchio e settimo posto alle clavette. Chantal Mularoni ha ottenuto ilsesto posto alle clavette e settimo posto al cerchio. Si è concluso con la categoria 2008 livello A: per Gloria Ambrogiani quarto posto sia alle clavette che al cerchio; Gioia Casali prima alla palla e terza alle clavette e Camilla Rossi prima al cerchio e seconda al nastro. La Federazione si congratula ed esprime i complimenti a tutta la giovane squadra per l’impegno e gli ottimi risultati ottenuti. Il prossimo appuntamento della ginnastica ritmica vedrà impegnata Gioia Casali che, dopo la buona partecipazione al Campionato Europeo, farà il suo esordio nella World Cup di Ginnastica Ritmica 2024 di Milano dal 21 al 23 giugno dove scenderà in pedana con le migliori del mondo nelle giornate di venerdì 21 giugno per le qualificazioni individuali cerchio e palla, mentre sabato 22 giugno per le qualificazioni individuali clavette e nastro.