Buon compleanno Gianni Morandi. Gli auguri del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

“Le date sono importanti anche per un maratoneta che corre veloce fra i giorni e gli anni che sembrano non passare mai, come per l’eterno ragazzo di Monghidoro che corre ai cento all’ora.

E tra le migliaia di auguri collettivi per festeggiare oggi l’80esimo compleanno di Gianni Morandi, non poteva mancare quello di Rimini e della sua Riviera, posto del cuore e terra di elezione di una grande amicizia che parte da lontano.

Aveva appena 13 anni quando Gianni Morandi entra nel complessino della maestra Alda Scaglioni e, ancora con i calzoni corti, si ritrova a Bellaria «tra spiaggia e serate, con le prime fans e i primi inviti». Nel ricordare l’amica Raffaella Carrà affida a Instagram il ricordo della loro adolescenza estiva a Bellaria, nei primissimi anni ‘60, quando cantava al caffè concerto ‘Nuovo fiore’, in piazza Matteotti, a due passi dalla casa della nonna di Raffaella, Andreina, che si affacciava alla finestra e lo salutava col braccio mentre Raffaella, che abitava con la nonna, andava a giocare a ping-pong alla sala ‘Cristallo’. Nel 1962 la consacrazione arriva sempre a Bellaria col “Festival voci nuove di tutta l’Italia”, organizzato da Otello Ottaviani, con il patrocinio dell’Azienda autonoma di soggiorno, che lancia Gianni Morandi, vincitore della prima edizione con la canzone “Andavo a cento all’ora”.

Una lunga storia d’amore quella tra Gianni Morandi e Rimini, dai concerti a quando, alla fine degli anni ’60, prendeva il sole e passeggiava sulla spiaggia con la moglie Laura Efrikian come testimoniano queste bellissime foto dei nostri archivi. Lunghissimo il legame con la riviera che passa anche per i film per la televisione come “Diventerò padre”, la storia di un bagnino di Rimini che si era trasformato in imprenditore, diventato ricco, e per lo sport. Nel maggio del 1998 partecipa alla mezza maratona della “Strarimini”, percorso che Morandi coprì in 1 ora e 53 minuti, piazzandosi al 386° posto, un allenamento in preparazione per la maratona di New York.

Sempre a Rimini, sul palco dell’Rds Stadium e in diretta su Canale 5, 20 anni fa Gianni Morandi sceglie di festeggiare i suoi 60 anni, per uno show firmato da un altro grande amico della Riviera, Bibi Ballandi che nel 1983, apriva sulla collina di Covignano il ‘Bandiera Gialla’, il locale che lanciò in Italia il fascino della Riviera Rimini e che ospitò grandi artisti fra i quali, oltre a Gianni Morandi, ricordiamo Lucio Dalla, Fiorello, il giovane Vasco Rossi.

Agli auguri per gli 80 anni di questo ragazzo, grande amico della nostra Riviera, vogliamo aggiungere un biglietto permanente d’invito: caro Gianni, quando vorrai e quando potrai, ti aspettiamo qui da noi per un brindisi o un concerto. Portiamo tutto noi, anche palco, microfono e migliaia di spettatori. Tu basta che ci dica: ‘Arrivo!. Auguri, Gianni”.

Comune di Rimini