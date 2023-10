Buon giorno Rimini. I fatti del giorno e gli eventi di oggi

C’è l’audio del delitto di Rimini

Chissà se l’assassino lo sapeva. C’è una telecamera dentro a uno dei box del garage del condominio di via del Ciclamino dove abitava ed è stata uccisa la pensionata 78enne. Quella sera era attiva. Le immagini sono ovviamente relative al box, ma l’audio ha captato anche l’esterno e le urla della donna mentre veniva colpita a morte. Urla, si scopre ora, sentite anche da alcuni vicini. Sulla registrazione sono in corso verifiche tecniche per capire se la donna abbia potuto pronunciare parole utili all’indagine (ilCarlino, Corriere).

Nuovi interrogatori

Ieri sono stati convocati in questura la nuora della vittima, suo fratello, il suo presunto amante con la moglie. A nuora e fratello sono stati anche prelevati dna e impronte (ilCarlino, Corriere).

L’incidente del figlio

Solo pochi mesi fa, in maggio, il figlio della donna uccisa era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta lungo via Coriano, una domenica mattina presto mentre andava a lavorare. La perizia del consulente della procura parla di ferite compatibili con “una superficie ampia e piatta, in movimento veloce frontale” e ipotizza “l’impatto con uno specchietto sinistro di un veicolo alto”, ma non è possibile stabilire se sia stato casuale o voluto (ilCarlino, Corriere).

Due milioni per l’aeroporto

Apt, Comune di Rimini, Ieg e altri partner starebbero pensando a un piano da 2 milioni di euro per il rilancio dell’aeroporto Fellini, puntando sulle opportunità di sviluppo rilevate dallo studio della società Aviation Strategy & Marketing, presentato al Ttg. L’Azienda di promozione turistica regionale, Apt, investirà un un milione di euro all’anno su azioni di co-marketing per il piano di sviluppo dei voli. Un altro milione arriverà da Ieg, Comune di Rimini e dagli altri soggetti coinvolti (ilCarlino).

La stagione dell’influenza

“Non si registra ancora la curva epidemica”, spiega la direttrice dell’ufficio di igiene pubblica Raffaella Angelini. “L’anno scorso l’influenza è arrivata in anticipo rispetto al solito, in questo periodo anziché durante le feste natalizie, raggiungendo l’apice a fine novembre e non a fine gennaio”, spiega. Secondo Angelini i casi di raffreddore e febbre che si registrano in questi giorni sono quindi più ascrivibili al covid (Corriere).

Ztl centro storico, nel 2024 si riaccendono le telecamere

Gli impianti erano spenti dal 2019, lasciando i varchi della ztl del centro storico di Rimini incustoditi. Ricevuto il via libero dal ministero del trasporti, il comune è pronto a riaccenderle da giungo 2024. Sono: via Trai, via Marecchia, viale Tiberio, corso Giovanni XXIII tutto il giorno; corso d’Augusto intersezione con via Bastioni settentrionali dalle 20,30 alle 7,30; corso d’Augusto dopo intersezione con via Ducale dalle 7,30 alle 20,30; via XII Giugno, via Dante, via Castelfidardo, via Bertani, via d’Azeglio, via Bastioni Meridionali dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30; via Michele Rosa dalle 9 alle 12; via Ducale dalle 20,30 alle 7,30. (ilCarlino, Corriere).

Scatta l’operazione fossi

In previsione dei mesi invernali e dell’arrivo del maltempo, l’assessora all’ambiente Anna Montini ha scritto a soggetti privati e pubblici per chiedere la pulitura dei fossi. L’efficienza della rete idrografica sarà utile per evitare o contenere eventuali allagamenti (Corriere).

“Non è un terrorista”

Giulio Lolli è stato assolto definitivamente. La corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Roma contro l’assoluzione dall’accusa di terrorismo nel processo d’appello che lo aveva riconosciuto colpevole “solo” di traffico internazionale di armi. Nel frattempo l’ex patron della Rimini Yacht è diventato testimone della procura del tribunale internazionale dell’Aia nelle indagini su violazioni dei diritti civili nelle carceri libiche. Ha vinto due premi letterari grazie al manoscritto in cui racconta della sua prigionia in Libia e la sua storia si appresta a diventare una serie tv (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi Marketers World 2023

Alle 17 al museo Tonini presentazione del libro di Alberto Crescentini ‘Rbr, che lustro!’

Alle 17 in cineteca l’incontro con Anna Maria Medici ‘L’Africa di ieri e di domani: ambiente, clima, risorse tra nuovi e vecchi imperialismi’

Alle 17 nella sala don Pippo della chiesa di San Gaudenzo presentazione del libro ’28 dicembre 1943. Il rifugio della villa Cecchi-Bruttapela’ di Giorgio Biagini

Alle 21 in piazza Mazzini concerto di Sergio Casabianca e Francesco Montesi

Dalle 15,30 a Riccione paese Chocopaese

Alle 21 alla sala Granturismo di Riccione Carlo Lucarelli racconta The Clash

Alle 18,30 in via Pascoli a Bellaria Igea Marina Jessica Vetricini presenta il suo primo romanzo ‘Bergen, il respiro è il mio’