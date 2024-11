BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 novembre 2024

Oggi in edicola, 11 novembre 2024

Bocciato il ricorso contro il piano spiaggia

Dopo l’approvazione in giugno, furono una ventina gli operatori balneari riminesi a presentare ricorso al Tar. Chiedevano l’annullamento delle due delibere relative, in particolare perché secondo i bagnini avrebbe inciso sulla durata delle concessioni e anche perché “nelle previsioni del nuovo piano vi era la demolizione del 98% delle strutture dei concessionari da effettuare entro il 31 dicembre del 2024”, spiega l’avvocato Vincenzo De Michele. Tuttavia, il 7 novembre il Tar ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici “il Piano dell’arenile non incide in alcun modo sulla durata delle concessioni demaniali marittime”. Dipendono infatti dalla legge Fitto che ha fissato la scadenza al settembre 2027.

Nuovo stadio, domani in commissione urbanistica

Mercoledì sarà al vaglio delle commissioni urbanistica e bilancio, molto probabilmente il 21 novembre approderà in consiglio comunale. Sono gli ultimi passaggi per il via libera definitivo alla realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri: 12 mila posti, 40 milioni di investimento privato. La Lega potrebbe essere favorevole. “Ma chiediamo di mettere mano alla viabilità”, precisa il capogruppo Matteo Zoccarato. “Vogliamo vederci chiaro sul motore immobiliare”, aggiunge Nicola Marcello di Fdi. Ventimila metri quadrati, infatti, saranno destinati ad ambulatori e negozi (ilCarlino).

Aggressioni in stazione

Nel mese di ottobre in Romagna sono stati due gli episodi di violenza segnalati dalle cronache. L’8 i carabinieri hanno arrestato una 24enne ritenuta responsabile di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di una carabiniera che, libera dal servizio, era intervenuta sul regionale Milano-Rimini assieme al capotreno per il furto di un cellulare. Il 19 ottobre alla stazione di Gambettola un capotreno è stato aggredito da un passeggero che stava viaggiando senza biglietto .

Pantani, la maxi scultura torna in strada

Bocche cucite sul luogo che ospiterà in via definitiva la scultura alta 5 metri ritraente Marco Pantani, progettata da Aldo Drudi ed esposta nella piazza sull’acqua di Rimini in occasione del passaggio del Tour de France. Le ipotesi per la ricollocazione sono: la rotonda alle Celle, all’incrocio tra via 23 settembre e via Sacramora, oppure sulla statale 16 nella nuova rotonda all’incrocio con la strada per San Marino.

Santarcangelo, bocciata la piada del sindaco

Al Palio della piada, iniziativa nell’ambito della Fiera di San Martino, ha voluto partecipare anche il sindaco Filippo Sacchetti, ma la sua crezione gastronomica non ha convinto i giudici. La fiera, come al solito, ha goduto di un grande successo di pubblico, portando con sé disagi per la viabilità e sosta selvaggia, con conseguenti multe. Sabato il parcheggio del cimitero è stato fruibile solo a pagamento, fatto che ha generato polemiche (ilCarlino).

San Marino, il congresso della Dc conferma Venturini

Si è svolto ieri a San Marino il 22esimo congresso del Partito democratico cristiano sammarinese, Pdcs. L’esito delle votazioni di delegati e iscritti ha confermato Gian Carlo Venturini alla guida della segreteria politica con il 96 per cento delle preferenze. Tra le richieste emerse dagli iscritti “trasparenza e partecipazione” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: La statua di Pantani esce dal magazzino | Fdi e Lega dicono sì al nuovo stadio

CorriereRomagna: Capitreno, 5 aggressioni in una settimana | Una festa per 16mila podisti

IlPonte: La santa impazienza dei lettori | Senza radici non c’è futuro

Oggi a Rimini

Alle 17,15 a palazzo Buonadrata incontro ‘La sanità pubblica e i suoi problemi’ con Renato Balduzzi, Primo Silvestri e Giorgio Tonelli

Alle 21 in cineteca il film ‘Love Life di Kôji Fukada (Cinema e psicanalisi)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘L’innocenza’ di Kore’eda Hirokazu (La grande luce)

Dalle 9,30 a Santarcangelo la Fiera di San Michele

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria la versione restaurata del film ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone